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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية.. وفاة سائحة بأسوان أثناء رحلتها على متن باخرة

باخرة سياحية
باخرة سياحية

لفظت سائحة أجنبية أنفاسها الأخيرة، أثناء تواجدها على متن باخرة سياحية، وقيامها برحلة سياحية بين المعالم السياحية والأثرية جنوب مصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوفاة سيدة تحمل الجنسية الأمريكية أثناء زيارتها لأسوان، وذلك بعد إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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باخرة 

ودفع مرفق إسعاف أسوان، بسيارة إسعاف إلى مكان تواجد الباخرة السياحية بمنطقة مصنع الفوسفات، بمركز إدفو، لنقل الجثة إلى المستشفى وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحاولة إسعاف السائحة الأجنبية أثناء تواجدها داخل الباخرة.

وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية وأن السيدة تبلغ من العمر 77 عاما تحمل الجنسية الأمريكية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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