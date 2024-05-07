منها سفاجا والقصير.. أماكن للفسح والخروجات لقضاء إجازة سعيدة ومريحة

تحدث أسامة إبراهيم، صانع محتوى، عن أماكن للفسح والخروجات لقضاء إجازة سعيدة ومريحة وبتكلفة مادية تناسب الجميع.

وقال أسامة إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: الصيف يعني بحر، وإحنا في مصر عندنا بحرين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وكل به فيهم له طابع مختلف.

وأضاف: أماكن الفسح في البحر الأبيض المتوسط تبدأ من الإسكندرية مرورا بالساحل الشمالي ومطروح، متابعا: مرسى مطروح من أكثر الأماكن اللي الناس ممكن تروحها دلوقتي علشان لسه مش زحمة.

واسترسل: سفاجا والقصير مناطق جميلة جدا للخروج ولا يوجد فيها زحمة، لافتا: سفاجا والقصير مكان هادئ جدا، والإقامة هناك فيه فلل للإيجار في سفاجا أما القصير هناك شقق للإيجار وفنادق بأسعار مختلفة.



وتابع أسامة إبراهيم، صانع محتوى،: قرية تونس في الفيوم مناسبة جدا للفسح والخروجات، وفيها محميات طبيعية كثيرة جدا، وهي قرية ريفية جميلة جدا وبها فنادق نظيفة جدا.

