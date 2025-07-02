تأهل نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الصعب على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16، في البطولة التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو الجاري.

ويدين ريال مدريد بانتصاره للاعب الشاب جونزالو جارسيا، الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

يستعد ريال مدريد لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني في ربع نهائي البطولة، مساء السبت المقبل 5 يوليو الجاري، على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة وطريقة مشاهدة المباراة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء المقبل عبر منصة DAZN، إضافة إلى عدد من خدمات البث المباشر عبر الإنترنت.