وفد إسرائيلي يزور إقليم تيجراي الإثيوبي

أعلن رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي الإثيوبي جيتاشوا رضا، اليوم الثلاثاء أنه التقى بوفد من الكنيست الإسرائيلي، الذي يجري زيارة إلى إثيوبيا تستمر ثلاثة أيام.

وقال رضا إنه التقى الوفد الإسرائيلي لاستكشاف مجالات التعاون مع إثيوبيا بشكل عام وتيجراي بشكل خاص في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والمساعدات الطارئة، إلى جانب أمور أخرى.

وأضاف جيتاشوا رضا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الوفد الإسرائيلي سيجتمع أيضًا مع السلطات المعنية في تيجراي ويقوم بزيارة أجزاء من الإقليم الواقع شمال إثيوبيا كجزء من مهمته.

يذكر أن إقليم تيجراي عاني على مدار عامين من حرب مع الجيش الإثيوبي، اندلعت في نوفمبر من عام 2020 واستمرت حتى عام 2022 باتفاق بريتوريا للسلام، والتي راح ضحيتها 600 ألف شخص إلى جانب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.