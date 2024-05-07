جانتس: إسرائيل منفتحة لإبرام صفقة الرهائن

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء أنه في حين أن إسرائيل مستعدة "لمواصلة وتوسيع" القتال "حسب الضرورة"، فإنها لا تزال منفتحة على إبرام صفقة الرهائن.

وأضاف جانتس: "لقد بدأنا بالأمس عملية عسكرية في منطقة رفح، وسوف تستمر وتتوسع حسب الضرورة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار إلى أنه في أي مرحلة يمكننا فيها التوصل إلى إطار عام لعودة الرهائن، سنفعل ذلك، وهذه المهمة لها الأولوية القصوى".

وقال "إن فريق التفاوض الإسرائيلي الذي ذهب إلى القاهرة ليس لديه تفويض للاستماع فحسب - بل عليه التزام التحرك للتوصل إلى الخطوط العريضة".

وتابع: "عودة رهائننا هي الهدف الاستراتيجي الأول، إلى جانب الحاجة إلى إزالة تهديد حماس والتأكد من عدم ظهور مثل هذا التهديد مرة أخرى. "

وبالانتقال إلى الشمال، يقول جانتس إن إعادة النازحين إلى ديارهم “قبل بدء العام الدراسي أمر مطروح على الطاولة، وسوف أبقى عليه طالما أنني جزء من الحكومة”.

ويأتي هذا التعليق بعد أن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جانتس أمس أنه لا يوجد ضمان بأن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيعودون إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر، مما أثار الغضب.