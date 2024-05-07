محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي ومنع كافة أشكال الغش والاحتكار

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف،بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة ومنع كافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.



وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة اللواء محمد أبوكيلة مدير فرع الجهاز بالإسكندرية حملة تفتيش مُكبرة بنطاق حي شرق حيث أسفرت الحملة على ضبط مصنع دون ترخيص من الجهات المختصة لقيامه بتجميع الزيوت المستعملة حيث تم التحفظ على عدد ٨٧٠ جركن زيت اصفر دون بيانات زنة الچركن ٢٠ لتر بإجمالي ١٧.٤٠٠ طن، وعدد ٩٥ هيكل حديد يستخدم في تعبئة الزيت، وعدد ٦٢ هيكل بلاستيك أعمده تستخدم في تعبئة الزيوت، عدد ٢٠ صفيحة بداخلها زيت مستخدم من قبل زنة الصفيحة الواحدة ١٦ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي ٣٢٠ كجم .



و تم التحفظ على عدد ١٨ تانك كبير سعة التانك ١٥ طن ممتلئ منها ٥ تنكات بإجمالي ٧٥ طن زيت معاد استخدامه، وعدد ٤٨ كرتونة بداخلها مشمع يستخدم في تعبئة الزيت، وعدد ١٠ ماتور شفط وضخ زيوت يقوم باستخدامها في أعمال التشغيل وعدد ٧٥ تانك زيت سعة التانك ١٠٠٠ لتر، وعدد ٣ تانك حديد سعة التانك الواحد ٢٥ طنا بداخلها ٥٠ طنا تقريبًا .



وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومنافذ البيع بمختلف الأحياء ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري .