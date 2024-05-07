شولتز: على مجموعة العشرين إرسال إشارة للسلام الدائم والعادل لأوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز الدول النامية الكبرى إلى بذل المزيد من الجهود لوقف الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال أولاف شولتز في مؤتمر قمة الحلول العالمية في برلين إنه "كلما زاد عدد الدول مثل الصين والبرازيل والهند وغيرها التي تقول لروسيا: "كفى! وقال الزعيم الألماني: "يجب أن تنتهي هذه الحرب، ويجب على روسيا أن تسحب قواتها!"، كلما زادت فرص التوصل إلى سلام سريع"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أنه يتعين على الدول النامية تكثيف الجهود الدبلوماسية في ضوء قمة السلام العالمية التي ستعقد في سويسرا في يونيو، ومن مصلحة شركاء مجموعة العشرين أنفسهم إرسال إشارة سلام دائم وعادل إلى الأوكرانيين.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى تقريب العالم من السلام العادل وشدد أيضًا على أن ألمانيا والعالم الديمقراطي برمته لن يقبلوا أبدًا نقل الحدود بالقوة.