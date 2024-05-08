باحث: ما يحدث في رفح الفلسطينية عمليات نوعية هدفها صنع ضغوط سياسية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن إسرائيل تحاول توظيف هذا الضغط والتصعيد العسكري في إطار المباحثات الجارية من أجل تحسين الموقف التفاوضي الإسرائيلي.



عمليات نوعية تستهدف ضغوط سياسية



وأضاف “فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن ماحدث في رفح الفلسطينية هو عمليات نوعية تستهدف عمل ضغوط سياسية.

وتابع محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن السيناريو الأقرب هو نجاح المفاوض المصري في الوصول إلى وقف اتفاق لإيقاف النار أو على أقل تقدير التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية وهذا ما يدعمه العديد من المتغيرات والمؤشرات المهمة.