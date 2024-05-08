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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: ما يحدث في رفح الفلسطينية عمليات نوعية هدفها صنع ضغوط سياسية

صدى البلد

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن إسرائيل تحاول توظيف هذا الضغط والتصعيد العسكري في إطار المباحثات الجارية من أجل تحسين الموقف التفاوضي الإسرائيلي.
 

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مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات هدنة غزة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف

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الاتحاد الإفريقي يدين بشدة التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية

عمليات نوعية تستهدف ضغوط سياسية
 

وأضاف “فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن ماحدث في رفح الفلسطينية هو عمليات نوعية تستهدف عمل ضغوط سياسية.

 

وتابع محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن السيناريو الأقرب هو نجاح المفاوض المصري في الوصول إلى وقف اتفاق لإيقاف النار أو على أقل تقدير التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية وهذا ما يدعمه العديد من المتغيرات والمؤشرات المهمة.

رفح رفح الفلسطينية إسرائيل التصعيد العسكري إكسترا نيوز

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