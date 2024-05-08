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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تجتاز بنجاح إجراءات تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة

صدى البلد

هنأ المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران العاملين بأكاديمية مصرللطيران للتدريب لإجتياز الأكاديمية للعام الثالث والعشرين علي التوالي تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني (EASA)  لأجهزة الطيران التمثيلي "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات أيرباص:   A220/300- A320/200 A330/200-A340/300 وذلك بأعلي مستويات التأهيل، مما يؤكد علي الدور الحيوي والريادي الذي تتمتع بها الأكاديمية كمركز تدريب معتمد اقليمياً ودولياً.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بإتباع المعايير الدولية في مجالات النقل الجوي المختلفة ، واستمرارا لنجاحات أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على الشهادات الدولية الجديدة.

ومن جانبه أضاف الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن هذا التجديد يعد حلقة جديدة في سلسلة إنجازات الأكاديمية وأن الأكاديمية حريصة على تجديد هذه الإعتمادات مما يمكنها من المنافسة بقوة مع العديد من الأكاديميات ومراكز تدريب الطيران العالمية والشرق الأوسطية والأفريقية وخاصة الأوروبية التى تشترط الحصول على هذه الإعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو اتفاقيات، و تعد هذه الإعتمادات إضافة جديدة قوية لامكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بالجهد المبذول من الأكاديمية ومن تعاون فريق العمل أثناء فترة التفتيش وبكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة.

 

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