محافظ القليوبية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لمؤسس أذربيجان في ذكرى ميلاده

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، السفير ألخان بولوخوف، سفير أذربيجان بجمهورية مصر العربية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان، بمناسبة ذكرى ميلاده، وذلك بحضور الدكتور رامز فالييف، المستشار السياسي للسفارة، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية.

بدأت مراسم اللقاء باستقبال محافظ القليوبية لسفير دولة أذربيجان بجمهورية مصر العربية، ثم وضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان وزعيمها الشعبي وكان رئيسًا لها بناءً على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل فى حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عددٍ من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه الضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، وأشار إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية مثمنا جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

من جانبه، أكد سفير أذربيجان على سعادته بحسن إستقباله على أرض القليوبية بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، والتي تنال اهتماماً كبيراً من المحافظة، مشيراً إلى أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخية تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان، مشيرا إلى أن السفارة بصدد تنظيم احتفالية أخرى بالعاصمة باكو وسيشارك فيها العديد من الشخصيات المصرية والبرلمانية بمصر وأذربيجان.