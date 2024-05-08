أشرف صبحي يطلق دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باطلاق مسابقة دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب المشاركة في بطولة كرة القدم.

ووجه الوزير الاداراتين المركزيتين التنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد والهيئات الشبابية ومراكز الشباب برئاسة الدكتور محمد عبد القادر على التعاون فيما بينهما بتنظيم الدوري الذي يعكس اهتمام الوزارة بالجانب الثقافي لاعضاء مراكز الشباب ، واتفقت الادارتين على تكليف الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بتنظيم هذا الحدث بالتزامن مع دوري مراكز الشباب توتال انيرجي لكرة القدم وفي نفس ايام المباريات الخاصة بالبطولة وذات الملاعب.

ويتكون كل فريق في دوري الثقافة الرياضية من خمسة افراد بينهم فتاة على الاقل ،وتكون المنافسة في المعلومات العامة والرياضية ويقام الدوري بنظام خروج المغلوب ويصعد الفريق الفائز للدور الثاني ، ويقام الدورين نصف النهائي والنهائي بالقاهرة في نفس يوم نهائي بطولة الكرة.

وقدرت جوائز دوري الثقافة الرياضية بمبلغ مائة الف جنيه ، بواقع اربعين الف جنيه لصاحب المراكز الاول بالاضافة الى درع الدوري فيما يحصل صاحب المركز الثاني ٣٠ الف جنيه ودرع الوصيف ، ويحصل صاحب المركز الثالث على ٢٠ الف جنيه بالاضافة الى درع الثالث ، واخر الفائزين بالمركز الرابع على ١٠ آلاف جنيه بالاضافة إشهادة تقدير والجوائز مقدمة من اتحاد الثقافة الرياضية