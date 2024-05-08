عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طلبت الأسد.. نسرين طافش بتعمل إيه على تيك توك

صدى البلد

تعرضت الفنانة  نسرين طافش، ، لهجوم واسع تلي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في لايف طويل على "تيك توك"، وطلبت خلاله من متابعيها بـ "التكبيس" للحصول على هدايا من متابعيها.

و هاجمت الفنانة نسرين طافش منتقدي ظهورها في بث مباشر "لايف" على تطبيق تيك توك، واصفة إياهم بـ "شحاذي وجوعى الترند".

وكتبت نسرين طافش خلال تدوينة طويلة على خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قالت فيه: "من قذارات السوشيال ميديا أنني عملت بثًا كاملًا على تيك توك من كم يوم، حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا، وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة، وتطوير الذات، وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف نقدر نعمل نظامًا صحيًا ما يخلينا نكبر ونبيّن أصغر من عمرنا".

وفي الفيديو التالي  نكشف تفاصيل ما حدث خبال لايف تيك توك الفنانة نسرين طالش و ردودها علي منتقديها و لم وصفتهم بالجوع …. 

الفنانة نسرين طافش برنامج التيك توك مراقبة الأطفال نسرين طافش نسرين طاقش فنانة شهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

قوات عربية تصل إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات

احتياطي إستراتيجي.. مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني

ترشيحاتنا

نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات

أيمن أبو عمر: الإسراف في تكاليف الزواج سبب نزع البركة من البيوت

شاب يشعل النار في نفسه وسط الشارع بالعمرانية

الأول من شهر ذي القعدة 2024 غدا.. هل فاتك ثواب الستة البيض؟

ولي العهد السعودي يبحث مع «زيلينسكي» جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

الإرشاد البيطري يقدم طرق تخزين البطاطس والبصل .. بالخطوات

فرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في دبي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-