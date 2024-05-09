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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يؤكد أهمية استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة لزيادة إنتاجية الأراضي

الزراعة الحديثة
الزراعة الحديثة

قال النائب  عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، أمر في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن التقلبات الدولية أثبت أهمية القطاع الزراعي، مستشهدًا بمقولة من لا يملك قوت يومه لا يملك قرار نفسه.

وتابع القطامي في تصريحات لـ صدى البلد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي في مصر، مطالبا بأهمية تبني التقنيات الحديثة، واستخدام التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الزراعة الذكية وهو ما يساهم في زيادة إنتاجية الأراضي.

ونوّه أن تطوير القطاع الزراعي وتحقيق طفرة في الرقعة الغذائية، يستلزم أن توفير التدريب والتعليم للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا بما يساعد في تحسين الإنتاج وزيادة الربحية.

وأوضح أن الدولة أخذت شوطا كبيرا في الاستثمار بالبنية التحتية، من خلال تحسين الطرق وشبكات الري والتسويق، من أجل دعم قدرة المزارعين على توصيل المنتجات إلى الأسواق بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة دعم البحث والابتكار، واستثمار الجهود في البحث الزراعي وتطوير سلالات نباتية متكيفة مع ظروف المناخ المتغيرة لتحسين إنتاجية المحاصيل.

عمرو القطام مجلس النواب الرئيس السيسي الرقعة الزراعية القطاع الزراعى

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