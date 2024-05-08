عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 2500 فرصة عمل بالبرمجيات.. محافظ الإسكندرية يفتتح مبنى شركة بالم سيتي

افتتاح مقر بالم سيتي
افتتاح مقر بالم سيتي للبرمجيات

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المبنى الجديد لشركة بالم سيتي والذي يضم حوالي 1500 كرسي، ويوفر ما لا يقل عن 2500 فرصة عمل في مجال خدمات التعهيد والبرمجيات لأبناء الإسكندرية، يأتي هذا في إطار تشجيع المحافظة للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأكد المحافظ أن مصر دولة رائدة وواعدة في مجالات التعهيد والبرمجيات، لافتًا إلى أن مجال التعهيد هو طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والطاقة والوقت في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام واستئجار كفاءات وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة.

محافظ الإسكندرية يشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج "إعداد الكوادر القيادية"

وأضاف “الشريف”، أن اختيار الشركة للإسكندرية كسوق عمل جديد هو اختيار موفق جدا ، حيث إنه طبقًا للمؤشرات فالإسكندرية تتسع لنحو 50 ألف فرصة عمل في مجال التعهيد لوجود العديد من الجامعات والمدارس في التخصصات المختلفة التي توفر الخبرات المطلوبة لهذا المجال.

لافتًا إلى أن شرق المدينة هي منطقة واعدة نظرًا للكتلة السكانية الكبيرة بها ووجود الكوادر البشرية.

الجدير بالذكر أن شركة بالم سيتي هي من كبرى شركات الاستثمار العقاري، وكان المبنى الأول لها بالإسكندرية في شارع 30 الجديد، ويضم  حوالي 1000 خلية عمل يعمل به عدة شركات هي (اوكتوبس، وشركة برايت سكايز)، والمبنى الجديد المقرّر افتتاحه اليوم مخصص لتوسع الشركتين وهما متخصصتان في مجالات التعهيد لخدمة العملاء وتكنولوجيا البرمجيات.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن العمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والأستاذ محمد سعيد العمراوي عضو مجلس الإدارة، ودكتور خالد عبد الرحمن العمراوي عضو مجلس الإدارة.

الاسكندرية التخصصات المختلفة الجامعات والمدارس الدفعة الثانية الحياة الاقتصادية إعداد الكوادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من عناصرها في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

10 توصيات في ختام المؤتمر الثالث لمبادرة اسمع واتكلم بمرصد الأزهر

أحمد موسى : مصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

بالقوة الضاربة| تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي أوروبا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

في يومه العالمي| جمال شعبان : تحياتي لكل حمار مورد رزق لأسرة بسيطة

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-