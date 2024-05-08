توفير 2500 فرصة عمل بالبرمجيات.. محافظ الإسكندرية يفتتح مبنى شركة بالم سيتي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المبنى الجديد لشركة بالم سيتي والذي يضم حوالي 1500 كرسي، ويوفر ما لا يقل عن 2500 فرصة عمل في مجال خدمات التعهيد والبرمجيات لأبناء الإسكندرية، يأتي هذا في إطار تشجيع المحافظة للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأكد المحافظ أن مصر دولة رائدة وواعدة في مجالات التعهيد والبرمجيات، لافتًا إلى أن مجال التعهيد هو طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والطاقة والوقت في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام واستئجار كفاءات وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة.

وأضاف “الشريف”، أن اختيار الشركة للإسكندرية كسوق عمل جديد هو اختيار موفق جدا ، حيث إنه طبقًا للمؤشرات فالإسكندرية تتسع لنحو 50 ألف فرصة عمل في مجال التعهيد لوجود العديد من الجامعات والمدارس في التخصصات المختلفة التي توفر الخبرات المطلوبة لهذا المجال.

لافتًا إلى أن شرق المدينة هي منطقة واعدة نظرًا للكتلة السكانية الكبيرة بها ووجود الكوادر البشرية.

الجدير بالذكر أن شركة بالم سيتي هي من كبرى شركات الاستثمار العقاري، وكان المبنى الأول لها بالإسكندرية في شارع 30 الجديد، ويضم حوالي 1000 خلية عمل يعمل به عدة شركات هي (اوكتوبس، وشركة برايت سكايز)، والمبنى الجديد المقرّر افتتاحه اليوم مخصص لتوسع الشركتين وهما متخصصتان في مجالات التعهيد لخدمة العملاء وتكنولوجيا البرمجيات.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن العمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والأستاذ محمد سعيد العمراوي عضو مجلس الإدارة، ودكتور خالد عبد الرحمن العمراوي عضو مجلس الإدارة.