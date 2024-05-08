وكيل صناعة النواب: عدوان إسرائيل على رفح استهتار بحياة 1.5 مليون فلسطيني

حذر النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مغبة العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: الحكومة الإسرائيلية تصم أذنيها عن الدعوات العالمية لوقف عدوانها وتتجاهل التحذيرات بأن ذلك سيدفع بالمنطقة لكارثة.

ولفت محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن عدوان إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية استهتار بحياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني ومنع المساعدات عنهم، وهذا سيؤدي الى افشال مفاوضات الهدنة الدائرة على قدم وساق.



وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى أن استمرار مفاوضات الهدنة في مصر بمشاركة كل الأطراف يؤكد على دور مصر المحوري في التوصل لتهدئة دائمة، ووقف اطلاق النمار والثقة في الموقف المصري والتقريب بين مختلف الأطراف.

وتابع النائب، أن ما تقوم به إسرائيل في رفح جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، كما أن العدوان الإسرائيلي على رفح تحديدا يُشكل تصعيداً خطيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويهدد وقف مسار المفاوضات.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالإشادة بموقف مصر وفاعليتها وحرصها على دعم قضية الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح، وإعادة فتح المعبر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.