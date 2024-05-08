عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صناعة النواب: عدوان إسرائيل على رفح استهتار بحياة 1.5 مليون فلسطيني

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعه

حذر النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مغبة العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: الحكومة الإسرائيلية تصم أذنيها عن الدعوات العالمية لوقف عدوانها وتتجاهل التحذيرات بأن ذلك سيدفع بالمنطقة لكارثة.

ولفت محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن عدوان إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية استهتار بحياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني ومنع المساعدات عنهم، وهذا سيؤدي الى افشال مفاوضات الهدنة الدائرة على قدم وساق.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى أن استمرار مفاوضات الهدنة في مصر بمشاركة كل الأطراف يؤكد على دور مصر المحوري في التوصل لتهدئة دائمة، ووقف اطلاق النمار والثقة في الموقف المصري والتقريب بين مختلف الأطراف.

وتابع النائب، أن ما تقوم به إسرائيل في رفح جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، كما أن العدوان الإسرائيلي على رفح تحديدا يُشكل تصعيداً خطيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويهدد وقف مسار المفاوضات.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالإشادة بموقف مصر وفاعليتها وحرصها على دعم قضية الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح، وإعادة فتح المعبر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

دار الإفتاء: غدًا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة 1445

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

ترشيحاتنا

فرصة للتوصل لاتفاق .. تفاصيل محادثات بيرنز مع نتنياهو ومسؤولي إسرائيل

من تهجير لآخر.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الشراكة مع أوروبا| وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الهولندية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار

وزير الرياضة: متواصلون مع محمد صلاح وسيكون متواجدا بالمعسكر القادم للمنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة بنطلونين .. ابنة إيمان العاصي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قبلات وأحضان .. شاهد قبل الحذف صور أصالة وزوجها تثير السوشيال ميديا

احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-