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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة الموسيقيين تعزي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

كريم عبد العزيز وولدته
كريم عبد العزيز وولدته

قدمت نقابة المهن الموسيقية، واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

قررت أسرة كريم عبد العزيز إقامة عزاء والدته التي رحلت اليوم بعد صراع مع المرض غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والاسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى ومجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقررت اسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.

وكتبوا:"إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقلت الى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

وتابعوا:"ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء ..

حرص النجم أحمد السقا على تقديم العزاء للنجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وكتب السقا عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخى وصديق عمرى كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها و اجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، وفاة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

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