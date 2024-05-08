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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيرين عبد النور وندى أبو فرحات تحتفلان بنجاح مسلسل النسيان.. صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احتفلت النجمة  سيرين عبد النور، والفنانة ندى أبو فرحات بنجاح مسلسل النسيان، الذي تم عرضه عبر منصة برايم مؤخرا، وحظى على ردود أفعال جيدة.

وتألقت سيرين عبد النور بفستان أسود طويل مفتوح من الجانب، خلال الاحتفال بعرض المسلسل ، بينما تألقت ندى أبو فرحات بفستان كحلي طويل.

مسلسل النسيان بطولة سيرين عبد النور، ندى أبو فرحات، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وتأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز طنجور.

سيرين عبد النور

وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

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