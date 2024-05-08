عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: انتقاد تهنئة الأهلي للأقباط أمر خطير والتعليقات عنصرية متعصبة متطرفة

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك ما يدور حولنا وداخل المجتمع المصري يجب أن نحذر منه وأننا بخطر شديد، ولابد أن نشعر بالخطر إيذاء هذا الأمر وما جاء بصفحة النادي الأهلي هو أمر خطير جدًا،
متابعًا: "صفحة النادي الأهلي هنأت الأقباط بعيد القيامة المجيد هو أمر طبيعي وعادي جدًا.. لكن التهنئة علق عليها 11 ألف شخص".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بقراءة التعليقات تتأكد أننا في كارثة كبيرة، هناك تعليقات عنصرية ومتعصبة وسلفية ومتطرفة وكلها سلبية وتشعل نارًا، وتشعر أن هناك فيروس تخريبي بالعقل المصري، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون هناك أفكار تعصبية ولكن هناك حرص على إعلان وتوضيح هذا التعصب الديني وكأنه واجب ديني بتكفير الأخر، معقبًا: "هذا خطر هائل لا يتماشي مع الدولة المدنية".

وأشار إلى أن كشف عن قيح التطرف والتسلف، رافضين تهنئة ناديهم الأقباط في مصر، ولا يجب أن يكون الرد على هذا السخف بسخف أخر، موضحًا أن طرح سؤال تهنئة الأقباط حلال أم حرام؟، سؤال معيب ولا يجب الإجابة عليه، وتهنئة الإقباط هذا الموضوع وطني مدني ليس له علاقة بالدين، ولا يجب أن يكون هذا الصراح مطروح للنقاش.

ونوه بأن تيار الإسلام السياسي يعيش على تفتيت وتفكيك المجتمعات والدول كما عمل في كل الدول المحيط، بأنه يخلق داخل المجتمع حالة استعلاء على الدين الأخر وتفكير الأخر والرأي الأخر، موضحًا أن تيار الإسلام السياسي يملئ مصر بالبنزين لكي تنفجر في أي لحظة.

إبراهيم عيسى التعصب الديني الأقباط الدولة المدنية عيد القيامه المجيد عيد القيامة نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

احتياطي إستراتيجي.. مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني

قوات عربية تصل إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

إبراهيم عيسى: الأحداث الحالية فخ لمصر ومحاولات لتوريطنا

ترشيحاتنا

إسرائيل: تعرض معبر قريب لقطاع غزة للقصف بعد إعادة فتحه

بعد تعليق إرسال الأسلحة.. أمريكا تندد بتصريحات تحريضية لنائبة إسرائيلية

الإمارات تخصّص 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات بكينيا

مصدر رفيع المستوى: استمرار جولة المفاوضات الحالية.. وجارٍ مناقشة بعض التفاصيل

نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

الإرشاد البيطري يقدم طرق تخزين البطاطس والبصل .. بالخطوات

فرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في دبي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-