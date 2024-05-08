إبراهيم عيسى: انتقاد تهنئة الأهلي للأقباط أمر خطير والتعليقات عنصرية متعصبة متطرفة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك ما يدور حولنا وداخل المجتمع المصري يجب أن نحذر منه وأننا بخطر شديد، ولابد أن نشعر بالخطر إيذاء هذا الأمر وما جاء بصفحة النادي الأهلي هو أمر خطير جدًا،

متابعًا: "صفحة النادي الأهلي هنأت الأقباط بعيد القيامة المجيد هو أمر طبيعي وعادي جدًا.. لكن التهنئة علق عليها 11 ألف شخص".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بقراءة التعليقات تتأكد أننا في كارثة كبيرة، هناك تعليقات عنصرية ومتعصبة وسلفية ومتطرفة وكلها سلبية وتشعل نارًا، وتشعر أن هناك فيروس تخريبي بالعقل المصري، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون هناك أفكار تعصبية ولكن هناك حرص على إعلان وتوضيح هذا التعصب الديني وكأنه واجب ديني بتكفير الأخر، معقبًا: "هذا خطر هائل لا يتماشي مع الدولة المدنية".

وأشار إلى أن كشف عن قيح التطرف والتسلف، رافضين تهنئة ناديهم الأقباط في مصر، ولا يجب أن يكون الرد على هذا السخف بسخف أخر، موضحًا أن طرح سؤال تهنئة الأقباط حلال أم حرام؟، سؤال معيب ولا يجب الإجابة عليه، وتهنئة الإقباط هذا الموضوع وطني مدني ليس له علاقة بالدين، ولا يجب أن يكون هذا الصراح مطروح للنقاش.

ونوه بأن تيار الإسلام السياسي يعيش على تفتيت وتفكيك المجتمعات والدول كما عمل في كل الدول المحيط، بأنه يخلق داخل المجتمع حالة استعلاء على الدين الأخر وتفكير الأخر والرأي الأخر، موضحًا أن تيار الإسلام السياسي يملئ مصر بالبنزين لكي تنفجر في أي لحظة.