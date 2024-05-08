الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات

قال الدكتور نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ السلطة الفلسطينية تحذر دائما من الإبادة الجماعية وعملية الضغط على السكان للتهجير، مشددًا على أن كلا الموضوعين مرفوض تماما.

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية هذا التصعيد والتدهور، مشيرًا إلى أن الوساطة العربية بذلت جهودا كبيرة، لكن الإدارة الأمريكية لم تستجب بالكامل، بل مازالت تناور ومازالت خاضعة للموقف الإسرائيلي الذي لا يريد أمنا ولا سلاما، ولكن استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وقف العدوان

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "حتى اللحظة مازالت تستفز العالم العربي والشعب الفلسطيني وتستهزئ بجهود وقف العدوان، ونحن مع هذه الجهود ومع موقف مصر الشقيقة من التهجير وسرعة إدخال المساعدات، ودون أن تتحرك الإدارة الأمريكية بشكل جاد وحقيقي ومستمر فسنبقي ندور في حلقة مفرغة".

https://www.youtube.com/watch?v=zQz8ChFSGRE&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9