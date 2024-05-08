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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليق إرسال الأسلحة.. أمريكا تندد بتصريحات تحريضية لنائبة إسرائيلية

علم أمريكا
علم أمريكا

تلقت نائبة حزب الليكود، تالي جوتليف، إشارة في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية عندما سأل أحد المراسلين عن التعليقات التحريضية التي أدلت بها في الكنيست في وقت سابق اليوم.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت جوتليف "الولايات المتحدة تهدد بعدم تزويدنا بصواريخ دقيقة. حسنًا، لدي أخبار للولايات المتحدة: لدينا صواريخ غير دقيقة! لذلك ربما بدلاً من استخدام صاروخ دقيق لتدمير غرفة معينة أو مبنى معين، سأستخدم صواريخي غير الدقيقة لتسوية 10 مبانٍ بالأرض. هذا ما سأفعله. إذا لم تعطوني صواريخ دقيقة، سأستخدم صواريخ غير دقيقة”.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر هذه التصريحات بأنها “مؤسفة للغاية”، مضيفا أنه يتعين على كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن الإدلاء بها. 

وتعد النائبة الجديدة هي جزء فقط من الائتلاف الحاكم وليست وزيرة في الحكومة، ولا تترأس أي لجان في الكنيست.

ولفت ميللر إلى أن تعليقات جوتليف لن يكون لها أي تأثير على قرارات السياسة الأمريكية، والتي يتم اتخاذها على أساس المصالح الفضلى للشعب الأمريكي والمنطقة على نطاق أوسع.

وزارة الخارجية الأمريكية الكنيسة حزب الليكود

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