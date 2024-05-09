بايدن يهدد إسرائيل بوقف إمدادها بالأسلحة إذا اقتحمت مدنا سكنية.. فيديو

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن استمرار الحرب على قطاع غزة في ظل تحذير بايدن لإسرائيل بعدم امدادها بالاسلحة اذا اقتحمت مناطق سكانية .

تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تشير إلى تغيير في النهج الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أعلن بايدن يوم الأربعاء، 8 مايو 2024، عن تهديد بوقف شحن الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى إسرائيل، وهو تحول كبير في سياساته تجاه دولة الاحتلال، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ونشرت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من قصف جنود الاحتلال الإسرائيلي المتحصنة بمنازل في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، بقذائف الهاون