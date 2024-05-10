جيش الاحتلال يعلن ضرب 40 هدف في غزة ليلة الجمعة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه قتل العديد أثناء استمراره في العمل في شرق رفح في جنوب قطاع غزة، وكذلك في حي زيتون في مدينة غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال أنه "في شرق رفح، حددت قوات لواء جفاتي عدة أعمدة نفق، في حين قتل اللواء المدرع 401 العديد من المسلحين في قتال عن قرب ومن خلال الدعوة إلى ضربات جوية في منطقة معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا إن القوات الجوية وفوج المدفعية 215 نفذا عدة ضربات في رفح خلال اليوم الماضي، مستهدفين المواقع التي تستخدمها حماس لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على القوات وعلى إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال إنه استهدف أكثر من 40 هدفا آخر، بما في ذلك الأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات والمباني ومراكز المراقبة والبنية التحتية الأخرى ضربتها القوات الجوية في مناطق أخرى من غزة.

وفي زيتون، ادعى جيش الاحتلال إنه شن عملية دقيقة الليلة الماضية، وان الطائرات المقاتلة ضربت العديد من مواقع حماس، بما في ذلك مبنى مفخخ.