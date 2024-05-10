البروفة الأخيرة قبل لقاء الترجي.. موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على استاد غزل المحلة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا السبت.

تأتي هذه المباراة بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها الأهلي في الدوري المحلي، حيث يسعى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه المباراة استعدادًا أخيرًا قبل المواجهة المهمة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

من المتوقع أن تكون مباراة بلدية المحلة أمام الأهلي فرصة لتجهيز اللاعبين واختبار بعض التكتيكات قبل المباراة الحاسمة في القارة السمراء. سيحاول الفريق الأحمر الاستفادة من هذه المباراة لتجهيز أفضل للتحدي الكبير الذي ينتظره في تونس.

ستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر قناة أون تايم سبورتس، مع برنامج استوديو تحليلي يسبق المباراة يضم نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء المتوقع للفريقين وفرص كل فريق في الفوز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا بنتيجة كبيرة على الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري NILE، وهو الفوز الذي أكد تفوق الفريق وجاهزيته للتحديات المقبلة.