الأرصاد العراقية تحذر من تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع قطع من الغيوم وغبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأضاف أن "طقس يوم الاحد على العموم سيكون صحواً الى غائم جزئي مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة ".