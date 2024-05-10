رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: مصر ترفض تعنت إسرائيل والتصعيد بالأراضي المحتلة

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الدولة المصرية شعباً ورئيساً ومؤسسات بالكامل سواء مجتمع مدني أو خلافه، ترفض تعنت المحتل الإسرائيلي والتصعيد بالأرض المحتلة.

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على قنا «إكسترا نيوز»، أنَّ الشعب الفلسطيني أعزل وتتحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.

وأشاد بجهود القيادة السياسية المكثفة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد على أن مصر رمانة ميزان المنطقة، والموقف المصري ينتصر لحقوق الإنسان ولا تزال الجهود المصرية تبذل في محاولة لوقف دائم لإطلاق النار.



