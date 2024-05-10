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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب: الجيش القوي الضامن الوحيد لبقاء الدولة وسط الصراعات

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب، إن ما يحدث في قطاع غزة مشهد عبثي، وقمع غير مسبوق، متابعا: الاحتلال يدمر من أجل التدمير وهناك عدوانية غير مبررة.


واستنكر أيمن محسب خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، صمت العالم أجمع تجاة ما يحدث في قطاع غزة، متابعا: أقنعة كبيرة سقطت خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الجيش القوي هو الضامن الوحيد لبقاء الدولة وسط تلك الصراعات، مسترسلا: للسلام قوة تحميها، ولا يوجد سلام دون قوة.


واسترسل: الحكومة الأمريكية أصبحت في موقف محرج للغاية أمام الشعب الأمريكي، متابعا: الغطرسة الإسرائيلية هي أساس المفاوضات.

أيمن محسب قطاع غزة الاحتلال الحكومة الأمريكية الشعب الامريكي

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