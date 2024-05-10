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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

صدى البلد

نشرت زوجة مذيع الراديو خالد عليش،ميريهان صور جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة من حفل زفاف الإعلامية لينه الطهطاوى والبلوجر محمد فرج.


 

وظهرت زوجة عليش بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان حمل لامع  .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .
 

وتعد زوجة خالد عليش الثانيه ، من المذيعات  اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 


 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد  في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

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البلوجر محمد فرج الطهطاوي المذيعات بإطلالة جريئة بلوجر زوجة خالد عليش الثانية زوجة خالد عليش لينة الطهطاوي محمد فرج مذيع الراديو

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