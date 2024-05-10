محافظ جنوب سيناء: السياح الإماراتيين يزورون كل مدن مصر..ونتعاون في سباقات الهجن

قال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن دولة الإمارات لها مكانة خاصة لدى المصريين قيادة وشعبا أرسى قواعدها الشيخ زايد آل نهيان، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والإمارات يشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية

كما أشار الى ان السياح الإماراتيين يزورون كافة مدن جنوب سيناء خاصة شرم الشيخ طوال العام ويستمتعون بكافة الأنشطة،



وكشف محافظ جنوب سيناء في تصريحات للصحافة الاماراتية اليوم خلال مشاركته في معرض " سوق السفر العربي" الذي تنظمه دولة الإمارات العربية عن عدد من المشروعات الجديدة فى شرم الشيخ من بينها اكبر ميناء لليخوت فى الشرق الأوسط و المرصد الأمن.



واكد فودة على التعاون مع الإمارات فى مجال سباقات الهجن ..مؤكدا إن هذا التعاون اسفر عن انشاء اكبر مضمار للهجن فى الشرق الأوسط بشرم الشيخ موضحا ان هناك تبادل خبرات بين مصر و الامارات العربية في مجال الهجن وتابع فودة إن هناك تسهيلات سياحية كبيرة للاماراتيين دعما للتعاون الوثيق بين مصر والإمارات .



وكشف فودة عن خطة لتطوير اكبر ميناء لليخوت في الشرق الاوسط بشرم الشيخ لاستهداف سياحية الاثرياء من الدول العربية الشقيقة .

فودة خلال مشاركته علي معرض السفر

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