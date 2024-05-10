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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فاعليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة بزيارة محطة شرم الشيخ

ختام مؤتمر التحلية
ختام مؤتمر التحلية

 

اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .وصرح الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر بأنه اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر بزيارة المشاركين بالمؤتمر لمحطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث استعرض فريق عمل المحطة نظم التشغيل 

 شيدت محطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ  طبقا لأحدث النظم العلمية لتحلية المياه ومراعاة الآثار البيئية حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 30 الف متر مكعب يوميا قابلة للزيادة إلى 60 الف متر مكعب يوميا .


من جانبها اعربت دكتورة  اولجا سلانجوس رئيس الجمعية الأوربية لتحلية المياه عن سعادتها لنجاح فاعليات المؤتمر المنعقد فى شرم الشيخ وقد خلصت توصيات المؤتمر إلى ضرورة تكوين تحالفات بحثيه وصناعية لتعزيز التصنيع المحلى لمحطات التحلية
بالإضافة إلى سرعة لانتهاء من مخرجات المؤتمر ومخاطبة حكومات الدول الصناعية الكبرى لدعم تطبيقات تحلية المياه للدول الأكثر احتياجا وتوجيه الكيانات الصناعية العامله بمجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة لدعم تطوير الجهات العاملة فى مجال البحث العلمى 


كذلك التوصية للمنظمات الدولية لتطوير القوانين الملزمة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية

 
وأضافت أنه من الضروري زيادة الفرص التدريبية للعاملين بمجالات تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وسرعة تطوير نظم توليد الطاقة باستخدام تقنية الهيدروجين الأخضر 


وصرح شوقى بأنه على هامش المؤتمر عقدت العديد من الاجتماعات بين فريق عمل مركز بحوث الصحراء والمشاركين من الجانب السعودى للتنسيق لتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البحث والابتكار فيما يخص تحلية المياه وقد تقرر عقد المؤتمر فى دورته السادسة فى الفترة من 27 إلى 30 ابريل 2025 بمدينة بورتو بالبرتغال
واختتم شوقى بتوجيه الشكر  لرئيس مجلس  الوزراء و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء لدعمهم وتوفير كافة الإمكانات لنجاح المؤتمر

ختام مؤتمر التحلية

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جنوب سيناء شرم الشيخ ختام مؤتمر التحلية

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