روسيا تبدأ هجوما بريا على منطقة خاركيف الأوكرانية

بدأت روسيا، اليوم الجمعة، هجوما بريا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بينها وبين قوات كييف، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم.

وقالت الوزارة "نفذ العدو، خلال اليوم الماضي، غارات جوية في قطاع فوفشانسك" المتاخم لمنطقة بيلغورود الروسية، بقنابل جوية موجهة.

وأضافت أنه "عند قرابة الخامسة صباحا (02,00 ت غ)، حاول العدو اختراق خط دفاعنا بالمركبات المدرّعة"، من دون أن تحدد مكان الهجمات.

وأكدت الوزارة أنه تم "صد" هذه الهجمات لكن القتال مستمر وتم نشر "وحدات احتياطية" بهدف "تعزيز الدفاع" في المنطقة.

وقال مصدر رفيع المستوى في القيادة العسكرية الأوكرانية إن قوات موسكو "توغلت كيلومترا واحدا داخل الأراضي الأوكرانية" وتحاول التقدم أكثر.

كما أكد أن القوات الروسية تحاول إقامة "منطقة عازلة" في خاركيف لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.

وأفاد مسؤول أن هناك "قصفا مكثفا" على بلدة فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة، وتجري عمليات إجلاء للسكان منها ومن بلدات مجاورة.