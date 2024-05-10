وفد من حماس يزور تونس لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن وفد من حركة حماس وصل إلى تونس اليوم الجمعة للمشاركة في الدورة الاستثنائية (فلسطين مستقبلنا) من المنتدى الاجتماعي مغرب – مشرق، الممتد خلال الأيام 10-11-12 من الشهر الجاري.

من المقرر أن يناقش المنتدى بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ونخب فكرية واجتماعية “حرب الإبادة على غزة باعتبارها تمثل تحدياً للقيم الإنسانية والديمقراطية”.

وستختتم الزيارة بمؤتمر صحفي لفصائل المقاومة الفلسطينية المشاركة في المنتدى بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بتونس.

وضم وفد الحركة كلا من د.سامي أبو زهري رئيس قسم شمال أفريقيا بمكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس ورئيس الدائرة السياسية بإقليم الخارج، ويوسف حمدان ممثل حركة حماس في الجزائر ونائب رئيس قسم شمال أفريقيا.