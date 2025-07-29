قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل
مصر تؤكد دعمها للبنان وجهودها لوقف النار وإعمار غزة
اعرف اقرب معمل لك.. ننشر أماكن التسجيل بالمرحلة الأولى من التنسيق بالجامعات
زوجي مش رومانسي.. علياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
هل الابتلاء دليل محبة الله أم عقوبة؟.. أزهري يوضح
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم
منة العقل المدبر.. حكاية تفوق توأم دهب الثلاثي في الثانوية العامة
رخصت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن وتوقعات بعدم الارتفاع
75 رغبة.. خطوات التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
أعطاه صدقة فاكتشف لاحقًا أنه غير مستحق هل له أن يستردها؟ الأزهر يجيب
اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف اقرب معمل لك.. ننشر أماكن التسجيل بالمرحلة الأولى من التنسيق بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025

وقد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025،  بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويتضمن الدليل الإرشادي الحالي العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

هذا، وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)  

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واشراف الدكتور مصطفى رفعت امين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد. 

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الأولى 2025 الثانوية العامة معامل التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انكسار درجات الحرارة بعد تخطيها الـ45؟

بعد تخطيها الـ45.. انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

حسن شحاتة

أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

تامر حسني

أول رد من عمرو دياب علي تلميحات تامر حسني .. شاهد

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن .. فتح التسجيل بموقع تنسيق الجامعات 2025 لطلاب المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حالة الطقس غدا

الجو هيتعدل خلال ساعات.. متى تنتهي الموجة الساخنة؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

يوستينا رامي: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة عكست الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية

مصر وفلسطين

عضو مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي تعكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

قيادات حزب الجبهة الوطنية في مؤتمر جماهيري حاشد بالجيزة

المؤتمر الجماهيري للجبهة الوطنية في الجيزة يتحول إلى تظاهرة حاشدة في حب الوطن والاصطفاف خلف القيادة السياسية

بالصور

الفستان المنقوش.. مي حلمي بإطلالة صيفية تثير السوشيال ميديا

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كأنها عروسة .. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في حفل "ليالي بيروت"

اليسا
اليسا
اليسا

بالتوب كروب .. إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بجسمها الممشوق

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في الطبيخ وبالشاي الأخضر.. أغرب 7 طرق في استخدام الحلبة لإنقاص الوزن

الحلبة
الحلبة
الحلبة

فيديو

حقيقة زواج ابنة وائل جسار

وائل جسار يرد على إشاعة جواز بنته من وراه: بنتي لسه صغيرة ومفيش الكلام ده

إليسا

سألوني الناس.. إليسا تغني لـ زياد الرحباني في يوم جنازته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد