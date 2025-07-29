بالتوب كروب .. إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بجسمها الممشوق

شاركت الإعلامية ياسمين عز جمهورها أحدث صورها بإطلالة ناعمة وأنيقة، حيث تألقت بـتوب كروب أبيض أبرز أنوثتها بأسلوب راقٍ، ونسّقته مع بنطلون أبيض واسع بقصّة عصرية أضفت عليها لمسة من الرقي والبساطة في آنٍ واحد.

وتميزت الإطلالة بطابع مريح ومناسب لأجواء الصيف، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة، ما جعلها تبدو بإطلالة طبيعية ساحرة تخطف الأنظار بدون تكاليف

تميزت إطلالتها بأنها تجمع بين الكلاسيكية والبساطة، يُبرز رشاقتها وأناقتها بشكل ملفت .

اختارت مكياجاً ناعماً وألواناً هادئة ناغمة مع بشرتها لإضفاء لمسة أنثوية ناعمة.

تزيّنت بالمجوهرات بطريقة متوازنة وعصرية