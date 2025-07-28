وائل جسار يرد على إشاعة جواز بنته من وراه: بنتي لسه صغيرة ومفيش الكلام ده

في أول تعليق له، نفى الفنان وائل جسار صحة الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول زواج ابنته “مارلين” دون علمه وهروبها من المنزل، مؤكدًا أنها لا تزال تعيش معه وتواصل دراستها الجامعية.





وأعرب جسار، خلال مداخلة تلفزيونية، عن دهشته وسخريته من انتشار مثل هذه الأكاذيب، موضحًا أن البعض يختلق الشائعات ويصدقها.





كما نفى وجود أي علاقة تربط ابنته بنجل الفنان راغب علامة، واصفًا هذه الأخبار بأنها لا تمت للواقع بصلة.





وأكد جسار أن الحب ليس جريمة، لكنه يجب أن يسير في طريقه الصحيح، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.