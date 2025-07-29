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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفستان المنقوش.. مي حلمي بإطلالة صيفية تثير السوشيال ميديا

مي حلمي
مي حلمي
ريهام قدري

خطفت الإعلامية مي حلمي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها صورة جديدة بإطلالة صيفية هادئة ومشرقة، تميزت بالأنوثة والبساطة في آنٍ واحد.

ظهرت مي وهي ترتدي "فستان مشجر بالورود بألوان الباستيل، عكس أجواء الصيف المنعشة وأضاف لمسة من الرقة على إطلالتها. تصميم القطعة جاء فضفاضًا ومريحًا، ما يعكس توجهها نحو الأناقة العملية والمريحة، بعيدًا عن التكلّف والمبالغة.

ونسّقت حلمي إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة منسدلة، ومكياج بسيط بألوان ترابية أبرزت ملامحها الطبيعية، مع لمسة من الهايلايتر أعطت وجهها إشراقة ناعمة تناسب الأجواء الصيفية.

أما الإكسسوارات فكانت محدودة وناعمة، ما يدل على حرصها على الحفاظ على الطابع الهادئ والراقي في الإطلالة.

كما اختارت خلفية بسيطة للتصوير، مما جعل الإطلالة تبرز أكثر وتلفت الأنظار إلى تفاصيلها الناعمة.

وقد انهالت التعليقات على صورة مي من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها، مؤكدين أنها تزداد جمالًا وتألقًا يومًا بعد يوم. وعلق البعض على اللوك قائلين: "الورود لا تليق إلا بالجميلات"، و"بساطة وأناقة في صورة واحدة".

يذكر أن مي حلمي دائمًا ما تشارك جمهورها لحظاتها اليومية وإطلالاتها المتنوعة، وتحرص على اختيار ما يعكس شخصيتها القريبة من الناس، والمزج بين الجرأة والنعومة في اختياراتها.

مي حلمي إطلالة مي حلمي فستان مي حلمي

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