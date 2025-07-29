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رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة 2025
تظلمات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الإستفسارات بشأن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم ، هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 الذي سجل عليه الطالب طلب تظلمه

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا 

 نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم سوف تكشف عن مدى أحقية الطالب المتظلم في الحصول على درجات زيادة كانت غير محسوبة له في نتيجة الثانوية العامة 2025 من عدمه

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة حصول الطالب على درجات زيادة مستحقة له في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم ، سيكون من حقه استرداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 

وقبل إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 ، تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 أو نائب رئيس عام الامتحان ، و تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق الجامعات 2025 ) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 ، سيكون بعد اطلاع الطالب على أوراقه وكتابة ملاحظاته ، ثم فحص أوراق الطالب و البت في تظلمه

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خدوات خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 مؤكدة أنها تتمثل فيها يلي :

  • ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
  • اضغط على تسجيل الدخول بالبريد الموحد (البريد الذي قمت باستخدامه في الدخول على استمارة الثانوية العامة الخاصة بك)
  •  ادفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) 
  • اضغط على زر تقديم تظلم
  • تظهر لك شاشة بها بياناتك الشخصية (الاسم - والشعبة والتخصص - صورتك الشخصية - رقم الجلوس - الكود - عدد المواد المدفوعة والمسجلة
  • قم بإختيار مواد التظلم طبقا لعدد المواد التي دفعت رسومها
  • اضغط على زر حفظ التظلم
  • تظهر لك شاشة تم الحفظ بنجاح
  • تابع موقع تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم ارسال رسالة توضح لك موعد الحضور باليوم والساعة مع تحديد المكان ، مع احضار الرقم القومي 
تظلمات الثانوية العامة 2025 تظلمات الثانوية العامة رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 نتيجة تظلمات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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