في الطبيخ وبالشاي الأخضر.. أغرب 7 طرق في استخدام الحلبة لإنقاص الوزن

تعد الحلبة من أكثر الأعشاب المفيدة في إنقاص الوزن بشكل طبيعي إذا تم استخدامها بشكل صحيح لأن تناولها بطرق خاطئة قد يحدث نتائج عكسية.

وصفات الحلبة لإنقاص الوزن

ووفقا لما جاء في موقع timesofindia نكشف لكم اغرب 7 طرق لاستخدام الحلبة في إنقاص الوزن.

الحلبة والكركم

امزج مسحوق الحلبة مع الكركم واستخدمه كتوابل للأطباق و خصائص الكركم المضادة للالتهابات تُكمّل فوائد الحلبة في إنقاص الوزن.

رش الحلبة على الاكل



اطحن بذور الحلبة حتى تصبح مسحوقًا ناعمًا وأضفها إلى السلطات والأطباق المختلفة و العصائر أو الزبادي.

يُضفي مسحوق الحلبة نكهةً مميزةً على الأطباق، كما يُساعد على إنقاص الوزن بفضل محتواه من الألياف.

شوربة الحلبة

يمكن تناول هذا الحساء منخفض السعرات الحرارية وعالي الألياف كوجبة مغذية ومغذية لفقدان الوزن.

الحلبة والشاي الأخضر

امزج بذور الحلبة مع الشاي الأخضر للحصول على مشروب فعال لإنقاص الوزن وكلا المكونين معروفان بخصائصهما المعززة لعملية الأيض.

الحلبة والعسل

امزج مسحوق الحلبة مع العسل وتناوله يوميًا و يُضيف العسل نكهة حلوة، بينما تُساعد الحلبة على الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

عصير الحلبة والليمون

امزج مسحوق الحلبة مع عصير الليمون والماء و يُعزز عصير الليمون عملية إزالة السموم، بينما تُسهم الحلبة في الشعور بالشبع.

الحلبة والصبار

امزج بذور الحلبة مع جل الصبار وتناوله يوميًا ويُساعد الصبار على الهضم، وقد يُساعد على إنقاص الوزن عند تناوله مع الحلبة.