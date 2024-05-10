عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالي يتبرعون بالدماء لصالح مستشفى مركز فاقوس بالشرقية | صور

حملة التبرع
حملة التبرع

تبرع عدد من شباب وشيوخ قرية سعده ابو خليل مركز فاقوس بمحافظة الشرقية بدمائهم لصالح بنك الدم بمستشفي فاقوس العام لانقاذ المرضي والمصابين .

وقد حرص المتبرعين من كافه الفئات بقرية سعده أبو خليل علي المشاركة في حملة التبرع في لافته انسانية منهم .

14fe12d0-45f3-4144-94af-8edca2ced49b
14fe12d0-45f3-4144-94af-8edca2ced49b
c29166c8-e7dd-467c-a5a6-cc82088d00f9
c29166c8-e7dd-467c-a5a6-cc82088d00f9
2f9b4613-a20d-4262-8f18-e34437ae7c89
2f9b4613-a20d-4262-8f18-e34437ae7c89
6dc900f3-4deb-4e1d-8a0b-27d75644a85a
6dc900f3-4deb-4e1d-8a0b-27d75644a85a
5a3d5417-fe8f-4bd0-9796-79ab2e2f8ceb
5a3d5417-fe8f-4bd0-9796-79ab2e2f8ceb
983fd169-c478-4d7b-b014-1e5e95756d20
983fd169-c478-4d7b-b014-1e5e95756d20
f3c29f05-c9a3-4a9f-8691-171d7eeb299a
f3c29f05-c9a3-4a9f-8691-171d7eeb299a
fc8bfdbc-afa2-46f6-977c-331ac5d65794
fc8bfdbc-afa2-46f6-977c-331ac5d65794
cef557a9-3445-4eee-ad4c-15b0273102b7
cef557a9-3445-4eee-ad4c-15b0273102b7
e5ef040e-e9fa-4eb9-8546-7aeebeb3f7af
e5ef040e-e9fa-4eb9-8546-7aeebeb3f7af
6294e807-0d84-44e7-9298-3190eeb1bf4b
6294e807-0d84-44e7-9298-3190eeb1bf4b
أهالي مركز فاقوس المرضى بنك الدم محافظة الشرقية مستشفي فاقوس مركز فاقوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

أمير هشام: لجنة الانضباط تؤيد لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون وحملتا تبرع بالدم في اليوم الثاني من الأسبوع البيئي بجامعة طيبة

ترشيحاتنا

جنش متهم بالتفويت للزمالك.. أحمد دوايدر يكشف مفاجأة وراء استقالة مدرب فيوتشر

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

فاجعة غزة تتفاقم آخر 24 ساعة.. المساعدات نفدت و10 آلاف مفقود تحت الأنقاض والمعارك تتوسع في رفح الفلسطينية| ألاعيب بايدن تعيد المفاوضات للمربع صفر

قبل انطلاق دوته الـ77.. تفاصيل المشاركة المصرية في مهرجان كان السينمائي

ليس لدينا خيار آخر.. نتنياهو يتعهد بالقيام بكل ما يلزم لهزيمة حماس

لا قنابل ثقيلة بعد اليوم.. بلينكن: إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها

بعد انتشار شائعة انفصالهما.. أول طهور لـ إيناس عزالدين وزوجها أحمد العيسوي

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-