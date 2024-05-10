الأهالي يتبرعون بالدماء لصالح مستشفى مركز فاقوس بالشرقية | صور

تبرع عدد من شباب وشيوخ قرية سعده ابو خليل مركز فاقوس بمحافظة الشرقية بدمائهم لصالح بنك الدم بمستشفي فاقوس العام لانقاذ المرضي والمصابين .
وقد حرص المتبرعين من كافه الفئات بقرية سعده أبو خليل علي المشاركة في حملة التبرع في لافته انسانية منهم .
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تبرع عدد من شباب وشيوخ قرية سعده ابو خليل مركز فاقوس بمحافظة الشرقية بدمائهم لصالح بنك الدم بمستشفي فاقوس العام لانقاذ المرضي والمصابين .
وقد حرص المتبرعين من كافه الفئات بقرية سعده أبو خليل علي المشاركة في حملة التبرع في لافته انسانية منهم .
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