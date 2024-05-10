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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب العين : أثق باللاعبين في نهائي آسيا .. وأتمنى حصد اللقب

هيرنان كريسبو
هيرنان كريسبو

عبر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين، عن فخره واعتزازه بنتائج فريقه في دوري أبطال آسيا، وصعوده لمواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني غد السبت، في ذهاب نهائي البطولة.

وقال مدرب العين في المؤتمر الصحفي التقديمي الذي نشره موقع ناديه: "أنا سعيد جدا بمواجهة فريقا جيدا وقويا ومميزا في نهائي البطولة الآسيوية”.

وأضاف: "المؤكد أن الوصول لأقوى مسابقة قارية ليس أمرا سهلا، والشعور بالضغوط أمر وارد في عالم كرة القدم.. لكننا في الواقع نعيش حاليا لحظات رائعة وتاريخية".

وعن ذكريات لقائه مع هاري كيويل، مدرب يوكوهاما، في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: "لم أنم في تلك الليلة، ولكن من الجيد أن التقي مدرب يوكوهاما مرة أخرى في نهائي أبطال آسيا بعد أن التقينا سابقاً كلاعبين في أوروبا".

وحول إصابة إيريك لاعب العين، قال: "إيريك يستحق التواجد في النهائي، ولكن يتوجب علينا أن ننتظر حتى آخر لحظة للوقوف على مدى جاهزيته، وبكل تأكيد إن لم يكن جاهزا بنسبة 100%، فلن ندفع به في النهائي".

وأكمل: "نحترم جميع منافسينا، وندرك جيدا بأننا نواجه فريقا قويا ومنظما، ولكن تركيزي دائما ما يقتصر على تجهيز فريقي لتحقيق هدفه في ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام يوكوهاما".

وحول رأيه في نظام نهائي المسابقة بمباراتي ذهاب وإياب، قال: "نظام الذهاب والإياب مؤشر على أن المواجهة تستمر 180 دقيقة.. وأثق في اللاعبين وأحظى بكل الدعم من الجميع، وأتمنى التوفيق للعين".

"المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق"

وفي المقابل، أكد الأسترالي هاري كيويل، مدرب يوكوهاما مارينوس، أهمية الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب، قبل خوض لقاء الإياب يوم 25 مايو الجاري في مدينة العين.

وأعرب مدرب يوكوهاما مارينوس عن ثقته التامة باللاعبين وعزيمتهم الكبيرة من أجل الفوز باللقاء، وتعزيز حظوظ الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وقال: "إنها المرة الأولى التي أخوض فيها المباراة النهائية كمدرب، وهذا يمثل تحديا كبيرا على المستوى الشخصي، وآمل أن يتعزز ذلك بتحقيق إنجاز، لأن لدينا الفرصة لكتابة التاريخ".

وأضاف: "لدينا الكثير من الحماس والعزيمة والإصرار لمواصلة هذا المشوار المميز، والذي كنا فيه كعائلة واحدة، وتغلبنا على التحديات التي واجهتنا.. وسنعمل على إسعاد الجماهير التي تنتظر منا الكثير".

وتابع: "لن تكون المواجهة أمام العين سهلة على الإطلاق، لأن الفريق المنافس يدافع بطريقة ممتازة للغاية، ويتقن الاعتماد على الهجمات المرتدة.. كما أن الأمر سيكون مختلفا في لقاء الإياب على أرض المنافس".

وأكمل: "كما أن العين لديه العديد من العناصر الذين يمتلكون السرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهذا ما نأمل التعامل معه بشكل جيد.. وعلينا السيطرة على مشاعرنا والتركيز بشكل كبير على اللقاء".

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