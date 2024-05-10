زيلينسكي يناقش احتياجات أوكرانيا مع رئيسة سلوفاكيا

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع نظيرته السلوفاكية زوزانا كابوتوفا في قصر ماريانسكي في كييف.

وقال الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي إنه خلال المفاوضات ناقش الطرفان احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة والضرورية لإحباط محاولة هجوم روسي مضاد في قطاعي خاركيف ودونيتسك، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.



وأضاف زيلينسكي: "الآن، ليس كل شركائنا ينفذون الاتفاقيات على الفور نحن بحاجة إلى أقصى قدر من التركيز من أصدقاء أوكرانيا لتسريع التنفيذ وأنا ممتن لكل زعيم يساعدنا في هذا الصدد".

كما ناقش الزعيمان الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام العادل وإعادة أوكرانيا إلى أوروبا الموحدة.

وأشار إلى أن حدثا استراتيجيا آخر تتوقعه أوكرانيا في يونيو المقبل هو حدث على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو البداية الفعلية للمفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، "وهو ما نتوقعه والذي تستحقه أوكرانيا".