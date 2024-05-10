عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار تاريخي.. مصر ترحب بتصويت الأمم المتحدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ودعت مصر بهذه المناسبة، جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن تمضي قُدُماً نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت مصر مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية.

وجددت مصر مطالبتها بأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأمم المتحدة حصول فلسطين على العضوية الكاملة فلسطين وزارة الخارجية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني دعم القضية الفلسطينية مجلس الأمن قطاع غزة مدينة رفح الفلسطينية حل الدولتين القدس الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

ترشيحاتنا

عاجل| أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. فيديو

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

أطماع نتنياهو | نائب رئيس حماس : لا توجد مفاوضات حاليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-