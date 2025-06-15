ترامب يعارض اغتيال المرشد الإيراني خامنئي

عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة إسرائيلية عُرضت عليه باليومين الماضيين لاغتيال المرشد الإيراني على خامنئي خلال تصاعد وتيرة الحرب بين الطرفين حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

إسرائيل تنتهج سياسة الاغتيالات

وانتهجت تل أبيب سياسة الاغتيالات في حربها مع الدولة الإيرانية لترد الدولة الإيرانية بوضع قائمة اغتيالات للقيادات الإسرائيلية من أجل تحقيق الانتقام الإيراني،ويكون على رأس القائمة الإيرانية نتنياهو حسب وسائل إعلام إيرانية،ورئيس الأركان الإسرائيلي وبعض القيادات الأخرى.

نتنياهو اتخذ قرار ضرب إيران دون العودة للاتحاد الأوروبي

وقرر نتنياهو اتخاذ قرار الحرب منفردا ضد إيران من أجل تقويض جهود المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع قرب تحقيق اتفاق أمريكي إيراني حسب مبعوث السلام الأمريكي ستيف ويتكوف الذي كان سيلتقي بوزرير الخارجية الإيراني عراقجي الأحد.

وفي كلمة نتنياهو المسجلة عقب ضرب إيران السبت قبل عقد اللقاء الأمريكي الإيراني قال نتنياهو إنه سيدع الأمريكيين يقرروا موقفهم.

في إتجاه آخر أكدت الدبلوماسية الفرنسية بإن إسرائيل دولة معتدية، ونتنياهو يتحرك منفردا على المسرح الدولي متسببا بتفاقم الوضع الدولي.