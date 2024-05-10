كرم جبر: المفاوض المصري يبذل جهودًا جبارة لإنقاذ الشعب الفلسطيني

أكد كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، أن المفاوض المصري يبذل جهودًا جبارة لإنقاذ الشعب الفلسطيني وواجه عراقيل "سخيفة" في الفترة الأخيرة، مضيفا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو السبب الرئيس في تعطيل المفاوضات.



وأضاف كرم جبر، في حوار مع الاعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، اليوم الجمعة، أن مصر لديها قوة ومخزون من الخبرات والتجارب تستوعب ما يحدث في فلسطين ورفح وتضع له السيناريوهات المناسبة.

وتابع كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، أن نكبة اجتياح رفح لا تقل في خطورتها عن نكبة 48، ولم يتحمل شعب في العالم ما تحمله الفلسطـ ـينيون.





