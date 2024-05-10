كرم جبر : إسرائيل لن تستطيع إخماد حماس رغم حربها الضارية بغزة

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل وستظل داعمة لها.

مضيفا أن هناك بوادر تغيير في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل وما يحدث في قطاع غزة.



واستطرد جبر، في حوار مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن المعارك الدبلوماسية لا تقل أهمية عن المعارك الحربية، مستدركا أن مصر لديها قوة ومخزون من الخبرات والتجارب تستوعب ما يحدث في فلسطين ورفح وتضع له السيناريوهات المناسبة.



وتابع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إسرائيل لن تستطيع السيطرة على حماس رغم حربها الضارية في قطاع غزة.