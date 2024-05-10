احذر اللجان مراقبة بالكاميرات|طرق غش الامتحانات تثير الجدل على السوشيال ميديا

مع حلول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي اغرب طرق للغش وهي عبارة عن قلم بكاميرا وكارت فيزا وساعة تكنولوجية و استخدام كروت فيزا مزودة بشريحة محمول متصلة بسماعة بلوتوث و لاصقة طبية .



لجأ بعض الطلاب إلى استخدام كروت فيزا مزودة بشريحة محمول متصلة بسماعة بلوتوث تعمل بمجرد الاتصال وسماعات لاسلكية متناهية الصغر يتم ادخالها واخراجها من الأذن بمعرفة الأطباء وكذلك ساعة مزودة بشريحة اتصال تعمل بمجرد لمسها وأيضاً نظارات طبية تحتوى على سماعة أذن تستخدم للاتصال لتسهيل عملية الغش.





تبدأ الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والخريطة الزمنية، واتخذت العديد من الجامعات ضوابط مشددة لمكافحة الغش.

وقال الدكتور أسامة السيد، عميد تربية نوعية بجامعة عين شمس، أن الكلية وضعت روشتة خاصة لمواجهة حالات الغش، من خلال تشديد الإجراءات داخل اللجان، ومنع الدخول بالموبايل، وتعليق لافتات تحذيرية للطلاب، فضلا عن استعانة البعض بكاميرات مراقبة داخل اللجان خلال فترة الامتحانات.





وأوضح عميد نوعية عين شمس، أن الكلية اتخذت إجراءات مشددة لمنع الغش، وكذلك التواجد الملحوظ لأفراد الأمن والدفاع المدني والتأكد من سلامة أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، والتأكيد على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من لجان الامتحانات، واستعداد الطاقم الطبي بالكلية وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية .

وأضاف الدكتور أسامة السيد، أن من ذ إجراءات منع الغش، مراقبة اللجان من خلال كاميرات مراقبة لضبط أي حالات غش.

وتخصص الكلية غرفة مراقبة للكاميرات، من خلال موظفين متواجدين أمام الشاشات لمراقبة اللجان طوال فترات انعقاد لجان الامتحانات.



ومن جانبه قال الدكتور هشام الحريري وكيل زراعة جامعة عين شمس، ان الكلية قامت باعداد كاميرات بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي سوف تبدء خلال الايام القادمة.

واضاف الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم إعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وسوف يتم طرحه للطلاب خلال ايام قليلة قادمة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

