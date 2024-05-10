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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في زراعة الأشجار بالقرى والمدن

زراعة أشجار بقري
زراعة أشجار بقري الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة ، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

 

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محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام

جاء ذلك خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار  المثمرة و أشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة ، حيث قام مركز ومدينة السنطة بزراعه اشجار بالطرق والميادين.

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صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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