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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجامعة العربية تكشف أهمية حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

الامم المتحدة
الامم المتحدة

كشف السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، تفاصيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تاريخية في مشوار الكفاح الفلسطيني. 


وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أنها خطوة كبيرة وفي غاية الأهمية وانجاز غير مسبوق.


وتابع السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن رد الفعل الإسرائيلي كان صدمة، ومزق مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة ميثاق المنظمة بعد التصويت على عضوية فلسطين الأممية. 
 

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