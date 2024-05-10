بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن فشل المفاوضات بين حماس وإسرائيل

قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إنه "من المؤسف للغاية" أن المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قد اختتمت، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لمحاولة "إبقاء الجانبين منخرطين" في مواصلة المناقشة.

وأوضح كيربي: "ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف أنه يمكن التغلب على الفجوات المتبقية، لكن الأمر سيتطلب قيادة، والمزيد من الشجاعة والقدرة المستمرة على التوصل إلى حلول وسط والتفاوض بحسن نية.

وأكد كيربي: “نحن لن نتخلى عن ذلك”.

وانتهت المفاوضات بين حماس وإسرائيل، التي جرت في القاهرة، أمس الخميس، دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.