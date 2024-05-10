عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي طولان: الزمالك على حق في أزمة أحمد سليمان.. ولا أنصح شيكابالا بالاعتزال

الكابتن حلمي طولان
الكابتن حلمي طولان

قال الكابتن حلمي طولان، إن أزمات الزمالك دائما تكمن في إدارته، معقبا: “بعض المتواجدين داخل نادي الزمالك حتى هذه اللحظة ليسوا جديرين بمستوى الزمالك”.


وأضاف في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: “حسين لبيب عمل خطوات كبيرة في طريق إصلاح نادي الزمالك وحل مشكلات عويصة وكبيرة جدا كانت بتعوق الزمالك.. وفريق الزمالك حاليا يضم عناصر جيدة مثل عبدالله السعيد وأحمد حمدي وناصر ماهر، وهو لا يعوض غياب إمام عاشور، الأخير يدافع ويهاجم.. لكن ناصر ماهر هجومي فقط”.


وعن رأيه في أزمة الكابتن أحمد سليمان عضو مع إدارة الزمالك قال طولان: “عندهم حق.. مجلس الإدارة محق ومتفق معه.. وعن وقف قيد اللاعبين في الزمالك: الأزمة ستحل قريبا، ولا أستطيع الحكم على مدرب الزمالك الجديد، لإن العناصر اللي معاه محتاج إضافات عليهم كتير”.


وتابع: “الزمالك محتاج ٤ في خط الضهر و٢ في خط النص مدافعين وجناحين ومهاجم.. فرص الزمالك في الفوز بالكونفدرالية كبيرة جدا.. ولا أنصح شيكابالا بالاعتزال، مستدركا: هو اللي يقول وهو الوحيد القادر على اتخاذ القرار.. هو أيقونة الزمالك والجماهير بتحبه.. المفروض نحافظ عليه هو وعبدالله السعيد”.

الكابتن حلمي طولان حلمي طولان نادي الزمالك الكابتن أحمد سليمان الزمالك شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

استبعاد فريق بالكامل.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

فضيحة في استاد الجوهرة| الاتفاق يسقط الاتحاد بخماسية بالدوري السعودي

أستاذ قانون دستوري يقترح حلا لأزمة الإيجارات القديمة.. فيديو

«هي شقة!».. مشادة ساخنة بين عضو لجنة فتوى وطبيب بسبب تأجير الأرحام

عربية بنص التمن.. أسهل طريقة للحصول على سيارة بسعر منخفض

نقيب الإعلاميين يشيد بجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الجيبوتي: ننتظر صناع التاريخ لإقرار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر؟

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

لا تتغافل عن علاجه.. مضاعفات خطيرة للأطفال الرضع المصابين بالصفرا

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-