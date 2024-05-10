حلمي طولان: الزمالك على حق في أزمة أحمد سليمان.. ولا أنصح شيكابالا بالاعتزال

قال الكابتن حلمي طولان، إن أزمات الزمالك دائما تكمن في إدارته، معقبا: “بعض المتواجدين داخل نادي الزمالك حتى هذه اللحظة ليسوا جديرين بمستوى الزمالك”.



وأضاف في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: “حسين لبيب عمل خطوات كبيرة في طريق إصلاح نادي الزمالك وحل مشكلات عويصة وكبيرة جدا كانت بتعوق الزمالك.. وفريق الزمالك حاليا يضم عناصر جيدة مثل عبدالله السعيد وأحمد حمدي وناصر ماهر، وهو لا يعوض غياب إمام عاشور، الأخير يدافع ويهاجم.. لكن ناصر ماهر هجومي فقط”.



وعن رأيه في أزمة الكابتن أحمد سليمان عضو مع إدارة الزمالك قال طولان: “عندهم حق.. مجلس الإدارة محق ومتفق معه.. وعن وقف قيد اللاعبين في الزمالك: الأزمة ستحل قريبا، ولا أستطيع الحكم على مدرب الزمالك الجديد، لإن العناصر اللي معاه محتاج إضافات عليهم كتير”.



وتابع: “الزمالك محتاج ٤ في خط الضهر و٢ في خط النص مدافعين وجناحين ومهاجم.. فرص الزمالك في الفوز بالكونفدرالية كبيرة جدا.. ولا أنصح شيكابالا بالاعتزال، مستدركا: هو اللي يقول وهو الوحيد القادر على اتخاذ القرار.. هو أيقونة الزمالك والجماهير بتحبه.. المفروض نحافظ عليه هو وعبدالله السعيد”.