حلمي طولان يكشف سر مكالمة مسؤول كبير بعد فوزه على الزمالك 5-0 عام 2005

قال حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، إنه فاز على نادي الزمالك وقت تدريبه لحرس الحدود، أكثر من مرة.

وأضاف خلال برنامج “بالخط العريض” على شاشة تليفزيون “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب:" فزت على الزمالك في مرة 5/ 0، وكسبت الأهلي 3 / 0 ووصلنا للمركز الثالث في جدول الدوري ولعبت أفريقيا وبطولة العرب".

وأوضح: “كانت تجربة رائعة.. وفي ماتش الزمالك 5 / 0 فوجئت بهذه النتيجة وخلصنا الشوط الأول 2/ 0.. ولقيت تليفون من مسؤولين عن الحرس والقوات المسلحة وقالولي خلي بالك لسه فيه شوط وبنتفرج مع سيادة الريس.. ومتحركتش من الكرسي احتراما لنادي الزمالك”.

وعن سبب غضب بعض جماهير الزمالك منه، قال طولان: “عشان بتكلم على الأهلي كويس، ويستحق كل الإشادة، أنا بتكلم بمنطق مش عاطفة.. وكنت هضم سيد عبدالحفيظ لحرس الحدود، وجه وكشفنا عليه لقينا إن ركبته فيها خشونة شنيعة، وده سبب عدم قيده وطلعنا قلنا إننا منقدرش على فلوس سيد عبدالحفيظ”.